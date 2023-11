Carta blu Ue: le nuove regole per i lavoratori stranieri più qualificati

Roma, 7 novembre 2023 – Cambiano le regole per l’ingresso e il soggiorno in Italia dei lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta Blue Ue, grazie al decreto legislativo 152/2023, pubblicato il 2 novembre in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 17 novembre.

Il decreto amplia la platea di lavoratori che potranno arrivare in Italia tramite questo canale. Prevede, inoltre, requisiti meno stringenti sulla durata del contratto di lavoro e sulla retribuzione, alcune semplificazioni procedurali e ulteriori agevolazioni per il ricongiungimento familiare, oltre che per la mobilità lavorativa di titolari di carte blu rilasciate da altri Stati Ue.

DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. 152 Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU Serie Generale n.256 del 02-11-2023).

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali