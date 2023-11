Nuovo accordo Roma-Tirana: in Albania verranno costruiti due centri per migranti da 3mila posti

Roma, 6 novembre 2023 – Dopo il fallimento dell’accordo con la Tunisia e di fronte all’aumento dell’arrivo dei migranti triplicato rispetto al 2022, il governo Meloni si è dovuto rimboccare le maniche per non perdere completamente credibilità rispetto al dossier migranti. E così è arrivata l’intesa con l’Albania e una cooperazione sulla gestione dei flussi migratori. In particolare, “l’accordo prevede di allestire centri migranti in Albania che possano contenere fino 3mila persone“. Inoltre, arricchisce di un ulteriore tassello la collaborazione”, ha spiegato Meloni.

L’Italia è il principale partner commerciale dell’Albania, con un interscambio che rappresenta circa il 20% del PIL albanese. E il protocollo d’intesa, che si pone l’obiettivo di unire cooperazioni economiche a culturali, prevede la creazione di centri migranti in Albania in grado di ospitare fino a 3.000 persone. Questo passo, inoltre, è stato accolto come un tassello fondamentale nella lotta all’immigrazione illegale in Europa, con l’idea che nessuno Stato membro possa affrontare da solo il fenomeno.

“Quando ne abbiamo iniziato a discutere siamo partiti dall’idea che l’immigrazione illegale di massa è un fenomeno che nessuno Stato Ue può affrontare da solo e la collaborazione tra stati Ue e stati è fondamentale“, ha inoltre aggiunto Meloni. Durante l’incontro, poi, la Premier Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia all’ingresso dell’Albania nell’Unione Europea. “L’Albania si conferma una nazione amica e nonostante non sia ancora parte dell’Unione si comporta come se fosse un paese membro . Questa è una delle ragioni per cui sono fiera che l’Italia sia da sempre uno dei paesi sostenitori dell’allargamento ai Balcani occidentali. L’Ue non è un club. Quindi, io non parlo di ingressi ma di riunificazione dei Balcani occidentali che sono Paesi Ue a tutti gli effetti”, ha infatti sottolineato in conclusione.

