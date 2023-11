Fami: pubblicato l’avviso per il finanziamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione

in

Roma, 6 novembre 2023 – Nel quadro della Programmazione nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, è stato pubblicato l’ Avviso pubblico multi-azione a valere sull’obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.



L’Avviso, dotato di un budget complessivo di 60 milioni di euro, è rivolto alle Regioni e alle Province Autonome e punta a sostenere la realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno regolare in Italia.



In particolare, l’azione dovrà prevedere misure e interventi di supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, azioni di valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione e di promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica sociale e culturale

Le proposte progettuali in risposta all’Avviso potranno essere presentate attraverso il portale online dedicato: https://portaleservizi.dlci.interno.it/fondiFami/#/auth/login

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali