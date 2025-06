Nuovo accordo tra Italia e Marocco: via libera alla conversione delle patenti di guida

Roma, 5 giugno 2025 – Dal 3 giugno 2025 è ufficialmente in vigore il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della conversione. L’intesa sostituisce il precedente accordo e resterà valida fino al 3 giugno 2030, interessando le patenti delle categorie A e B.

Secondo la circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potranno essere convertite in Italia solo le patenti marocchine:

non provvisorie

in corso di validità

complete di tutti i dati identificativi del titolare (giorno, mese e anno di nascita)

(giorno, mese e anno di nascita) conseguite prima dell’acquisizione della residenza in Italia

delle categorie A e B, rese valide in via permanente prima dell’acquisizione della residenza in Italia.

Non potranno invece essere considerate valide per la conversione le patenti marocchine ottenute tramite conversione di una patente estera che non sarebbe convertibile in Italia.

Il titolare di patente marocchina potrà richiedere la conversione solo se:

ha acquisito la residenza anagrafica in Italia

risiede in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell’istanza. Se il titolare risiede in Italia da sei anni o più, l’Accordo non si applica e l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non potrà accettare la domanda.

La disposizione è reciproca, per cui si applica anche a un titolare di patente italiana che richieda la conversione in Marocco.

Tra i documenti da presentare all’UMC, il titolare dovrà includere la certificazione medica per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta.

In base alla legge italiana, i cittadini extra-UE possono guidare con la patente del paese d’origine per un massimo di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Oltre tale termine, possono convertire la patente solo in presenza di accordi di reciprocità, come quello tra Italia e Marocco. In assenza di tali accordi, sarà necessario conseguire una nuova patente di guida italiana.