Ocean Viking: 126 migranti in arrivo a Marina di Carrara

Roma, 28 aprile 2025 – È atteso tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina l’arrivo della nave Ocean Viking, della ONG Sos Méditerranée, con a bordo 126 migranti salvati nel Mediterraneo centrale durante due distinte operazioni di soccorso.

Il primo intervento è avvenuto nella giornata di venerdì, nella zona di ricerca e soccorso (Sar) libica, dove 59 persone, tra cui una donna e 10 minori non accompagnati, sono state tratte in salvo da un’imbarcazione in vetroresina alla deriva. Ieri mattina, invece, la nave ha effettuato un secondo salvataggio in zona Sar maltese, recuperando altre 67 persone.

Il Ministero dell’Interno italiano ha indicato Marina di Carrara come porto sicuro di sbarco. Per lo scalo toscano si tratta del sedicesimo arrivo di una nave carica di migranti e del secondo nel 2025.

Attualmente, la Ocean Viking si trova in navigazione tra Pantelleria e la Tunisia, diretta verso la Toscana, dove sarà accolta dalle autorità locali e dai servizi di accoglienza predisposti per gestire l’arrivo dei naufraghi.