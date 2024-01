Online la nota semestrale sugli stranieri nel mercato del lavoro. Nel II trimestre 2023 lieve calo del numero di occupati

Roma, 9 gennaio 2024 – La Nota semestrale su Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, pubblicata oggi dalla DG dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del MLPS, è un aggiornamento, al II trimestre 2023, dei principali dati di scenario contenuti nel Rapporto annuale.

I dati Istat sulle Forze di Lavoro evidenziano come, tra il secondo trimestre 2022 e il secondo trimestre 2023, prosegua la crescita del numero degli occupati in Italia. L’incremento riguarda, tuttavia, solo la componente italiana, mentre tra gli stranieri con cittadinanza Ue e Non UE si registra un calo, seppure contenuto. Nello stesso periodo, si riduce il numero di persone in cerca di un’occupazione, sia cittadini italiani che cittadini UE e Non UE. La partecipazione attiva al mercato del lavoro cresce tra gli italiani e gli stranieri non comunitari, mentre tra gli stranieri comunitari aumentano gli inattivi.

Inoltre, nel II trimestre 2023 i dati mostrano un decremento della domanda di lavoro per gli italiani e per gli stranieri UE, a fronte di un aumento registrato per i cittadini Non Ue.

Complessivamente, tra il II trimestre 2022 e il II trimestre 2023, le attivazioni di rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato sono diminuite di circa 57mila unità, in particolare la diminuzione ha interessato la componente italiana (-73 mila unità) e quella comunitaria (-3 mila e 400 unità), mentre la componente extracomunitaria è la sola a far registrare un incremento delle attivazioni, pari a circa 20 mila unità. Vanno, inoltre, considerati i circa 26mila contratti in somministrazione che risultano non attivati nello stesso periodo, con la flessione che ha riguardato sia gli italiani che gli stranieri.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti