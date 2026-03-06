Online la nuova sezione “Dati” sul Portale Integrazione Migranti: dashboard interattive per leggere il fenomeno migratorio

Roma, 6 marzo 2026 – Una nuova porta di accesso alla conoscenza sul fenomeno migratorio in Italia si apre sul Portale Integrazione Migranti. È online la nuova sezione “Dati” del sito istituzionale Integrazionemigranti.gov.it, uno spazio pensato per raccogliere e rendere facilmente consultabili una vasta quantità di informazioni pubbliche su migrazioni e integrazione.

La sezione, accessibile direttamente dalla home page del portale, riunisce in un unico ambiente diverse dashboard interattive che permettono di esplorare e analizzare numerosi indicatori statistici. Gli strumenti sono stati sviluppati nell’ambito di progetti e iniziative promossi dalla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inclusione sociale e lavorativa dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oppure messi a disposizione da altre amministrazioni pubbliche.

L’obiettivo è offrire a cittadini, ricercatori, operatori sociali e istituzioni un accesso semplice e immediato a un patrimonio informativo molto ampio. Tra i dati disponibili figurano quelli relativi al mercato del lavoro, con informazioni su occupati e disoccupati, attivazioni e cessazioni dei contratti, imprese guidate da cittadini stranieri e fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo.

Un’attenzione particolare è dedicata anche ai minori stranieri non accompagnati. Una dashboard alimentata dal Sistema Informativo Minori fornisce aggiornamenti mensili sulle presenze e sugli ingressi di questa categoria particolarmente vulnerabile, offrendo un quadro costantemente aggiornato della situazione sul territorio nazionale.

La nuova sezione integra inoltre i dati Istat sui residenti stranieri, sui permessi di soggiorno e sulle acquisizioni di cittadinanza, consentendo di osservare il fenomeno migratorio nel suo contesto più ampio. Accanto a questi indicatori, sono disponibili dashboard dedicate ad altri aspetti fondamentali dell’integrazione, come istruzione e inclusione finanziaria. Nel campo educativo, ad esempio, è possibile consultare informazioni sugli studenti stranieri iscritti nelle scuole e nelle università italiane, oltre ai risultati delle prove Invalsi.

Lo sguardo si allarga anche alla dimensione europea grazie a una dashboard realizzata da Eurostat, che permette di confrontare i dati italiani con quelli degli altri Paesi dell’Unione europea.

Ma le novità del portale non si fermano qui. Da alcune settimane è attivo anche PIM, un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa. Il chatbot, disponibile in sei lingue, è stato progettato per aiutare gli utenti a orientarsi tra i contenuti del sito e facilitare la ricerca delle informazioni più rilevanti.

Con la nuova sezione “Dati” e l’introduzione dell’assistente virtuale, il Portale Integrazione Migranti punta così a rafforzare il proprio ruolo come uno dei punti di riferimento informativo sul tema delle migrazioni e delle politiche di integrazione in Italia, rendendo i dati pubblici più accessibili e comprensibili a tutti.