Paesi Bassi: stretta sull’immigrazione e l’asilo, nuovi controlli alle frontiere e rimpatri dalla Siria

Roma, 28 ottobre 2024 – Il governo olandese, guidato dal Primo Ministro Dick Schoof, ha raggiunto un accordo per l’adozione di nuove e più rigide misure in materia di migrazione e diritto d’asilo. Secondo quanto riportato dalla stampa olandese, la decisione include controlli alle frontiere previsti per la fine di novembre, segnando un cambio di passo significativo nella gestione delle frontiere dei Paesi Bassi, che tornano a essere un punto nevralgico nella politica migratoria nazionale.

Uno dei provvedimenti centrali di questo pacchetto include l’abolizione della legge sulla distribuzione dei richiedenti asilo, misura nata per gestire la redistribuzione dei rifugiati sul territorio nazionale. Con questo intervento, si intensifica la tendenza della coalizione di governo verso un approccio che mette al centro la sicurezza nazionale e il controllo dell’immigrazione. Le nuove disposizioni, sostenute da un esecutivo dalla forte impronta sovranista, riflettono la volontà di limitare l’ingresso e la permanenza di migranti e richiedenti asilo.

Siria: “zone sicure” e revoca dei permessi di asilo

L’esecutivo ha inoltre espresso l’intenzione di dichiarare “sicure” alcune regioni della Siria, mossa che avrà profonde implicazioni per i rifugiati siriani nei Paesi Bassi. Secondo il governo, i richiedenti asilo provenienti da queste aree non avranno più diritto alla protezione internazionale, considerando le loro aree di origine come sicure e prive di rischi per un eventuale rimpatrio.

La decisione prevede anche una misura retroattiva: i rifugiati siriani a cui è già stato concesso asilo potrebbero vedersi revocare i permessi, con l’obbligo di rientrare nelle aree designate come sicure. Questo cambiamento rappresenta un elemento di rottura rispetto alle politiche precedenti, che offrivano protezione a lungo termine ai rifugiati provenienti da zone di conflitto. Tuttavia, i dettagli sui criteri per la classificazione delle aree sicure e sui tempi di attuazione sono ancora oggetto di dibattito.

Reazioni e prospettive future

La decisione del governo ha suscitato un acceso dibattito, non solo tra le associazioni per i diritti umani, ma anche tra gli alleati politici europei, con alcuni Stati membri dell’UE che hanno espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni a livello comunitario.

La nuova linea dei Paesi Bassi si colloca in un contesto europeo in cui diversi Paesi stanno rivedendo le proprie politiche di asilo, rispondendo all’incremento delle richieste di protezione e all’esigenza di garantire la sicurezza interna. L’approccio olandese potrebbe anche influenzare altri governi, favorendo un allineamento delle politiche di asilo verso una gestione più restrittiva e controllata.

In attesa dell’entrata in vigore di queste misure, i riflettori rimangono puntati sui Paesi Bassi, che con queste nuove disposizioni si confermano tra i Paesi europei più attivi nel rimodellare la propria politica migratoria.