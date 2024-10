Regno Unito. Aumento dei traversamenti di migranti nella Manica nel 2024: superato il totale del 2023

in

Roma, 28 ottobre 2024 – Il numero di migranti che ha tentato la pericolosa traversata della Manica per raggiungere il Regno Unito nel 2024 ha già superato quello registrato per l’intero 2023, secondo i dati rilasciati dal Ministero dell’Interno britannico. Nei primi dieci mesi dell’anno, 29.578 persone hanno attraversato il canale su piccole imbarcazioni, superando i 29.437 migranti dell’anno precedente, come riporta Sky News. Solo nella giornata di ieri, 424 persone hanno compiuto il viaggio dalla Francia verso le coste inglesi.

Crescita costante e rischi per la sicurezza

L’aumento di traversamenti sembra riflettere una tendenza in crescita, poiché nel 2022 ben 45.791 persone tentarono di attraversare il canale. Questa situazione ha causato un aumento delle operazioni di soccorso da parte delle autorità marittime di entrambi i Paesi, Francia e Regno Unito, che collaborano per rispondere alle situazioni di emergenza in mare. La scorsa settimana, infatti, la guardia costiera francese ha soccorso 76 migranti su tre imbarcazioni che avevano incontrato difficoltà nel tentativo di attraversare il canale.

Le cause e le risposte politiche

Il fenomeno migratorio sulla Manica è attribuito a una serie di fattori, tra cui situazioni politiche instabili, crisi economiche e mancanza di opportunità nei Paesi d’origine. Di fronte alla crescita dei numeri, il governo britannico ha promesso di rafforzare le misure di sicurezza per scoraggiare i viaggi, considerati pericolosi e spesso organizzati da reti di trafficanti.

Tuttavia, questo approccio ha ricevuto critiche da associazioni umanitarie, che sostengono la necessità di soluzioni alternative, inclusa l’apertura di canali sicuri e legali per i richiedenti asilo. La pressione continua sulla Manica evidenzia le sfide persistenti per le autorità di entrambi i lati del canale, impegnate a trovare un equilibrio tra sicurezza dei confini e rispetto dei diritti umani.