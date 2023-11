Palermo, la denuncia dei cittadini: “Migranti abbandonati e accampamenti improvvisati”

Roma, 13 novembre 2023 – Il programma televisivo “Dritto e Rovescio” di Rete 4 ha recentemente gettato luce sulla difficile situazione dei migranti sbarcati nei porti italiani, concentrandosi sulla realtà a Palermo. La mancanza di un sistema adeguato di accoglienza, infatti, si traduce in accampamenti improvvisati e condizioni disumane per coloro che cercano rifugio in Italia.

Migranti, a Palermo tendopoli improvvisate per l’accoglienza

Le telecamere hanno rivelato una tendopoli dell’accoglienza inesistente, che costringe i migranti a vivere in strada, su materassi posizionati sui marciapiedi della città siciliana. Un migrante intervistato ha raccontato la sua esperienza, dichiarando di aver avuto inizialmente un documento, che poi è scaduto. E nonostante fosse laureato, ha incontrato difficoltà nel trovare lavoro, così alla fine si è arreso. “Questo è vivere? Non possiamo più vedere certe cose e continuare a far finta di nulla. Una persona che viene da fuori è costretta a vedere questo scempio, non offriamo niente a queste persone. Fa bene l’Italia a trovare accordi con l’Albania,” hanno commentato alcuni cittadini indignati.

Nel quartiere Kalsa, poco distante dal centro di Palermo, le telecamere poi hanno documentato la presenza di un vero e proprio accampamento abusivo. I migranti intervistati hanno raccontato le difficoltà a trovare una casa, dato che i contratti sono scaduti. E per questo sono costretti a vivere nelle tendopoli. Un migrante, con rammarico, ha addirittura ammesso di essere partito dall’Africa sperando in una vita migliore in Italia, ma ora si trova in condizioni peggiori rispetto al suo paese d’origine.

L’inchiesta televisiva mette in evidenza la necessità urgente di un approccio sistemico per affrontare l’accoglienza dei migranti in Italia, evidenziando la mancanza di risorse e strutture adeguate per garantire una transizione dignitosa a coloro che cercano rifugio nel paese.

