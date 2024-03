Partenariato Ue-Egitto: al centro del vertice migrazioni e mobilità

Roma, 18 maggio 2024 – Il vertice tenutosi ieri al Cairo tra il presidente egiziano El Sisi e il presidente della Commissione europea Von der Leyen, accompagnati da vari leader europei, ha posto l’accento sul rafforzamento del “Partenariato strategico e globale tra la Repubblica araba d’Egitto e l’Unione europea”. Uno dei pilastri chiave di questo partenariato è la questione dei migranti e della mobilità.

Migranti, le conclusioni del vertice Egitto-Ue

Secondo la dichiarazione congiunta finale, l’Egitto e l’UE adottano un approccio olistico alla governance della migrazione, condividendo i principi di responsabilità condivisa e condivisione degli oneri. L’Unione europea si impegna a fornire sostegno finanziario per assistere l’Egitto nei programmi relativi alla migrazione, che includono lo sviluppo di percorsi di migrazione legale, il combattimento del traffico di migranti e della tratta di persone. Ma anche il rafforzamento della gestione delle frontiere e la promozione di rimpatri e reintegrazioni dignitose e sostenibili.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importanza della cooperazione nel settore della migrazione e della mobilità, annunciando un investimento di almeno 200 milioni di euro per rendere la cooperazione ancora più efficace. Questo investimento mira a facilitare la migrazione legale, ad esempio attraverso partenariati per i talenti. Si conta poi sul pieno impegno dell’Egitto nel contrastare la migrazione illegale, gestendo le frontiere e combattendo la tratta di esseri umani. Il vertice, quindi, ha confermato il forte impegno delle due parti nel sostenere gli sforzi dell’Egitto nell’accoglienza dei rifugiati e nella tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati. La collaborazione tra l’UE e l’Egitto su questi temi cruciali, perciò, rimane una priorità fondamentale per entrambe le parti, nell’ottica di affrontare le sfide migratorie in modo responsabile e solidale.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia