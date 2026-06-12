Patto migranti, l’Eurocamera: “Ora attuazione concreta e rispetto dei diritti fondamentali”

Roma, 12 giugno 2026 – L’entrata in applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo segna, per le istituzioni dell’Unione, un passaggio decisivo nella gestione comune dei flussi migratori. A sottolinearlo è stato Javier Zarzalejos, presidente della commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, intervenendo a Cipro in occasione della conferenza ministeriale informale dedicata proprio al nuovo quadro normativo europeo.

Secondo Zarzalejos, l’Unione europea si trova davanti a “un punto di svolta” verso un modo nuovo di affrontare la migrazione, dopo anni di divisioni politiche, negoziati complessi e pressioni crescenti sui Paesi di frontiera. Il Patto, adottato nel 2024 e pienamente applicabile dal 12 giugno 2026, ridisegna infatti le procedure di asilo, introduce controlli più armonizzati alle frontiere esterne, rafforza il sistema Eurodac per la raccolta dei dati biometrici e prevede un nuovo meccanismo di solidarietà tra Stati membri.

Il presidente della commissione dell’Eurocamera ha rivolto un ringraziamento alla presidenza cipriota, parlando di un “risultato di grande rilievo” raggiunto in una fase particolarmente delicata per l’Unione europea. Il nuovo sistema punta a superare le fragilità del precedente modello, spesso accusato di lasciare sulle spalle dei Paesi di primo ingresso, come Italia, Grecia, Spagna e Malta, gran parte della responsabilità nella gestione degli arrivi.

Zarzalejos ha anche rivendicato il ruolo del Parlamento europeo nella definizione del pacchetto legislativo. Dopo l’adozione del Patto, ha ricordato, l’Eurocamera ha contribuito alla costruzione di una nuova architettura fatta di strumenti giuridici, misure operative e procedure comuni, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficiente la gestione delle domande di asilo e dei movimenti migratori.

Ma il sostegno politico al Patto non cancella le preoccupazioni. Il Parlamento europeo, ha assicurato Zarzalejos, continuerà a seguire con attenzione l’attuazione delle nuove regole, con particolare riguardo alle garanzie sui diritti fondamentali. Si tratta di uno dei nodi più sensibili dell’intero impianto normativo: da un lato l’Unione rivendica la necessità di procedure più rapide e controlli più efficaci, dall’altro organizzazioni umanitarie e associazioni per i diritti umani temono il rischio di trattenimenti prolungati, procedure accelerate troppo restrittive e minori tutele per i richiedenti asilo.

Il nuovo Patto introduce, tra le altre misure, controlli preliminari entro tempi più brevi per chi arriva irregolarmente alle frontiere esterne, procedure accelerate per alcune categorie di richiedenti asilo e un sistema di solidarietà che consente agli Stati membri di contribuire attraverso ricollocamenti, sostegno operativo o contributi finanziari. L’obiettivo è costruire un equilibrio tra responsabilità nazionale e risposta comune europea, ma la tenuta politica del meccanismo resta ancora da verificare, anche per le resistenze di alcuni governi.

La partita, dunque, si sposta ora dall’approvazione delle norme alla loro applicazione concreta. Il Patto sulla migrazione e l’asilo rappresenta una delle riforme più ambiziose e controverse dell’Unione europea degli ultimi anni. Per Bruxelles può essere l’inizio di una gestione più ordinata e condivisa; per i critici, invece, il rischio è che l’efficienza amministrativa finisca per prevalere sulla protezione delle persone più vulnerabili.

Proprio per questo il Parlamento europeo prova a collocarsi in una posizione di doppia responsabilità: sostenere l’attuazione del nuovo sistema, ma allo stesso tempo controllare che la promessa di un’Europa più efficace non si traduca in un arretramento sul terreno dei diritti.