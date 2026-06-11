Migrazione e asilo, entra in vigore il nuovo Patto Ue: Bruxelles apre una nuova fase

Roma, 11 giugno 2026 – Dal 12 giugno 2026 il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo entra pienamente in applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Dopo anni di negoziati, rinvii e tensioni tra governi, Bruxelles avvia così una delle riforme più delicate e controverse della politica migratoria comunitaria, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il controllo delle frontiere esterne, rendere più rapide le procedure di asilo e rimpatrio e distribuire in modo più equilibrato le responsabilità tra i Ventisette.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito la migrazione “una sfida europea” che richiede “una soluzione europea, efficace, equa e rigorosa”. Secondo Bruxelles, il nuovo Patto dovrà garantire frontiere esterne più sicure, una maggiore solidarietà tra gli Stati membri e procedure più efficienti per l’esame delle domande di asilo e per i rimpatri di chi non ha diritto a restare nell’Unione.

Il cuore della riforma è il tentativo di superare le fragilità emerse negli ultimi anni, in particolare dopo la crisi migratoria del 2015, quando il sistema europeo si era mostrato incapace di rispondere in modo coordinato ai flussi in arrivo. Il nuovo quadro introduce regole comuni più stringenti, procedure accelerate alle frontiere e un meccanismo di solidarietà pensato per alleggerire il peso sui Paesi di primo ingresso, come Italia, Grecia, Spagna, Malta e Cipro.

La Commissione europea sottolinea che il Patto si inserisce in una strategia più ampia, fondata anche su una più intensa “diplomazia migratoria” con i Paesi terzi, sull’uso di tecnologie avanzate per la protezione delle frontiere e su nuove norme per rendere i rimpatri più rapidi ed efficaci. Tra gli strumenti indicati da Bruxelles figura anche il sistema di ingresso e uscita alle frontiere esterne, destinato a rafforzare il monitoraggio dei movimenti nell’area Schengen.

Secondo l’esecutivo europeo, il nuovo approccio avrebbe già prodotto risultati, con una riduzione significativa degli attraversamenti irregolari rispetto a due anni fa. La Commissione rivendica un calo del 55%, presentandolo come il segnale di una gestione più coordinata dei flussi migratori e della pressione alle frontiere.

Resta però aperto il nodo politico più sensibile: l’equilibrio tra solidarietà e responsabilità. I Paesi mediterranei chiedono da tempo una condivisione effettiva degli oneri, mentre diversi Stati del Nord e dell’Est Europa hanno mantenuto negli anni posizioni più restrittive rispetto alla redistribuzione dei richiedenti asilo. Il Patto prevede forme di solidarietà obbligatoria, ma flessibile, che potranno tradursi in ricollocamenti, contributi finanziari o altre misure di sostegno operativo.

Altro punto centrale riguarda i rimpatri. All’inizio di giugno è stato raggiunto l’accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul regolamento rimpatri, considerato uno dei tasselli mancanti della nuova architettura europea. Le norme prevedono obblighi di cooperazione per i cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno e strumenti per rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri. Nel pacchetto rientra anche la possibilità di creare hub per i rimpatri in Paesi terzi, una misura che continua a suscitare un acceso dibattito sul piano giuridico e umanitario.

Bruxelles insiste sulle garanzie a tutela dei diritti fondamentali, assicurando che le nuove procedure dovranno rispettare gli standard europei in materia di accoglienza, protezione internazionale e accesso effettivo alla domanda di asilo. Tuttavia, organizzazioni umanitarie, giuristi e associazioni impegnate nella tutela dei migranti temono che l’accelerazione delle procedure e il rafforzamento dei controlli alle frontiere possano tradursi in una riduzione delle garanzie individuali, soprattutto per le persone più vulnerabili.

Per l’Italia, l’entrata in applicazione del Patto rappresenta un passaggio di particolare rilievo. Roma, da anni in prima linea lungo la rotta del Mediterraneo centrale, ha sostenuto la necessità di una maggiore responsabilità condivisa a livello europeo. La vera prova, però, sarà l’attuazione concreta delle nuove regole: dalla capacità amministrativa di gestire le procedure accelerate alla disponibilità effettiva degli altri Stati membri a contribuire alla solidarietà prevista dal nuovo sistema.

Il 12 giugno segna dunque l’avvio di una fase nuova, ma non la fine delle tensioni. Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo nasce per dare all’Unione una risposta comune a un fenomeno strutturale e globale. La sua efficacia dipenderà dalla capacità dei governi di applicarlo in modo coerente, dalla tenuta delle garanzie giuridiche e dalla possibilità di trasformare un compromesso politico faticosamente raggiunto in una politica europea realmente condivisa.