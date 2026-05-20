Patto Ue migrazione e asilo, al via in Senato l’esame del ddl: previste audizioni

Roma, 20 maggio 2026 – È iniziato in Senato l’esame del disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale, collegato all’attuazione del nuovo Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 febbraio, è stato avviato alla discussione nella Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.

Dopo l’illustrazione dei contenuti da parte del relatore, la Commissione ha deciso di procedere con un ciclo di audizioni. I gruppi di maggioranza e opposizione avranno tempo fino al 26 maggio per indicare i soggetti da ascoltare durante l’esame parlamentare. Parallelamente, i Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati hanno predisposto un dossier dedicato al disegno di legge.

Il testo, presentato in Senato come ddl S. 1869, contiene “disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale” e norme finalizzate all’attuazione del Patto europeo adottato il 14 maggio 2024. Il provvedimento si inserisce quindi nel percorso di adeguamento dell’ordinamento italiano alle nuove regole comuni dell’Unione europea in materia di asilo, gestione delle frontiere, accoglienza e procedure migratorie.

Secondo quanto già indicato nella documentazione istituzionale, il disegno di legge interviene su due piani. Da una parte introduce norme nazionali in materia di immigrazione e protezione internazionale, con disposizioni che riguardano anche il trattenimento dello straniero, le espulsioni e alcuni aspetti legati agli ingressi e ai soggiorni. Dall’altra, conferisce al Governo la delega per recepire la nuova direttiva europea sull’accoglienza e per adeguare la normativa italiana ai regolamenti che compongono il nuovo sistema comune europeo di asilo.

Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo rappresenta una delle principali riforme dell’Unione europea degli ultimi anni in questo settore. L’obiettivo dichiarato è costruire un sistema più coordinato tra gli Stati membri, con procedure comuni, maggiore cooperazione nella gestione delle frontiere esterne e nuove regole di solidarietà tra Paesi.

L’avvio dell’esame in Commissione segna dunque un passaggio importante per la definizione del quadro italiano di attuazione. Le audizioni potranno offrire un primo momento di confronto con istituzioni, esperti, organizzazioni della società civile e soggetti coinvolti nella gestione dell’accoglienza e della protezione internazionale.

Il dibattito parlamentare si annuncia particolarmente rilevante, perché il ddl incide su un settore sensibile, nel quale si intrecciano esigenze di controllo dei flussi migratori, tutela dei diritti fondamentali, funzionamento delle procedure di asilo e capacità del sistema di accoglienza. L’esito dell’esame in Senato contribuirà a definire come l’Italia applicherà concretamente le nuove regole europee nei prossimi anni.