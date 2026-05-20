Cinema romeno protagonista a Roma: cinque serate gratuite alla Casa del Cinema

Roma, 20 maggio 2026 – La cinematografia romena torna al centro della scena culturale romana con il festival “Romania sul grande schermo”, in programma dal 20 al 24 maggio alla Casa del Cinema, in Largo Marcello Mastroianni 1, nel cuore di Villa Borghese. L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi dedicati all’Anno Culturale Romania-Italia e offrirà al pubblico cinque serate di proiezioni gratuite, incontri con registi e momenti di approfondimento.

Il festival nasce con l’obiettivo di far conoscere al pubblico italiano alcune delle opere più significative del cinema romeno contemporaneo, una cinematografia che negli ultimi anni ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali e si è distinta per qualità narrativa, forza realistica e capacità di raccontare le trasformazioni sociali del Paese.

L’iniziativa è promossa dall’Ambasciata di Romania in Italia, dal Centro Nazionale della Cinematografia della Romania e da Dacin Sara. Non si tratterà soltanto di una rassegna di film, ma anche di uno spazio di dialogo tra autori, critici e spettatori. Le proiezioni saranno infatti accompagnate da interventi, analisi critiche e sessioni di domande e risposte con il pubblico.

Il programma si aprirà mercoledì 20 maggio, alle 20.30, nella Sala Fellini, con “Heidi” di Cătălin Mitulescu, film del 2019 proposto in lingua romena con sottotitoli in inglese. La serata successiva, giovedì 21 maggio, sarà dedicata all’apertura ufficiale del festival, con gli interventi istituzionali dell’ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancău, e del deputato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Seguirà un approfondimento sulla storia del cinema romeno a cura della professoressa Manuela Cernat e la proiezione di “Live” di Vlad Păunescu, con sottotitoli in italiano e Q&A con il regista.

Venerdì 22 maggio, nella Sala Cinecittà, sarà la volta di “Anul nou care n-a fost” di Bogdan Mureșanu, produzione del 2024 che sarà proiettata in romeno con sottotitoli in italiano e seguita da un incontro con il regista. Sabato 23 maggio è in programma “Trei kilometri până la capătul lumii” di Emanuel Pârvu, mentre domenica 24 maggio la rassegna si chiuderà con “De ce eu?” di Tudor Giurgiu, entrambi in lingua romena con sottotitoli in inglese e accompagnati da sessioni di dialogo con gli autori.

L’ingresso a tutte le proiezioni e agli eventi del programma sarà gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è prevista la prenotazione anticipata, per questo gli organizzatori consigliano di arrivare in sala con un certo anticipo rispetto all’orario di inizio.

Con “Romania sul grande schermo”, Roma diventa così per cinque giorni una vetrina privilegiata per il cinema romeno, offrendo al pubblico italiano e alla comunità romena residente nella Capitale l’occasione di scoprire storie, linguaggi e prospettive di una delle cinematografie europee più dinamiche degli ultimi anni.