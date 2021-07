Permessi di soggiorno falsi, arrestata una contabile e alcuni stranieri

Roma, 26 luglio 2021 – Falso, false attestazioni a Pubblico ufficiale, uso di atto falso, falso per induzione: gli agenti della Squadra mobile della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà una professionista contabile di Roma e alcuni cittadini stranieri di nazionalità pakistana e afgana. Insieme pare abbiano presentato, in occasione della domanda di rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno, dei documenti falsi.

Permessi di soggiorno falsi, arresti a Rieti

Dopo mesi e mesi di indagini, gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato alcuni episodi di rilascio di documenti falsi per ottenere permessi di soggiorno. Decine di cittadini stranieri, di origine afgana e pakistana, si sarebbero fatti aiutare da una contabile operante a Roma. Per esempio, la donna avrebbe consentito a un trentenne pakistano di falsificare visura camerale necessaria per la variazione del titolo di soggiorno da protezione internazionale a lavoro autonomo. Inoltre, sono stati trovati in possesso della donna anche alcuni certificati del casellario giudiziale del Tribunale di Roma, documenti che i successivi accertamenti hanno qualificato come falsamenti riprodotti.

Un altro cittadino straniero, classe 1998, di nazionalità afgana, poi, è stato denunciato in stato di libertà. Avrebbe presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Rieti una corposa documentazione per la conversione del titolo di soggiorno da motivi umanitari a lavoro autonomo. Insieme ai documenti, sono state consegnate anche molte fatture per prestazioni di manutenzione di spazi verdi e giardini, risultate false. I cittadini arrestati per aver presentato documenti falsi con il fine di ottenere i permessi di soggiorno, comunque, sono numerosi.

Alcuni di loro sono stati denunciati per aver presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Rieti, a prova della loro residenza nel capoluogo reatino, un contratto di affitto, corredato di false registrazioni all’Agenzia delle Entrate. Documento risultato completamente falso. E relativo a un fabbricato già abitato da altri effettivi residenti. Per tutti gli stranieri denunciati il Questore di Rieti ha emesso il relativo decreto di rifiuto del permesso di soggiorno. Inoltre, sono stati espulsi con Ordine a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia