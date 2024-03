Siena, apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione il sabato mattina

Roma, 12 marzo 2024 – Gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena hanno recentemente preso la decisione di ampliare il proprio orario aggiungendo l’apertura straordinaria il sabato mattina. Questa mossa ha ottenuto un riscontro positivo e un notevole afflusso di utenti, dimostrando l’importanza di adattare i servizi pubblici alle esigenze della popolazione multietnica. L’apertura straordinaria, infatti, ha già permesso a 227 persone di accedere agli sportelli per ritirare, per esempio, il permesso di soggiorno, senza dover rinunciare a impegni lavorativi o scolastici durante la settimana.

Permesso di soggiorno, l’Ufficio immigrazione di Siena apre anche il sabato

Questa opportunità è stata particolarmente apprezzata dalle famiglie residenti in zone rurali della provincia di Siena, che altrimenti avrebbero dovuto affrontare spostamenti e disagi aggiuntivi per recarsi agli uffici in giorni lavorativi. Tra i titoli di permesso di soggiorno più richiesti figurano quelli legati a motivi familiari, lavorativi e di studio, confermando l’eterogeneità delle esigenze della comunità immigrata. La possibilità di accedere agli sportelli anche il sabato ha rappresentato un sollievo per molti, consentendo loro di gestire le pratiche burocratiche in modo più flessibile e conforme alle loro necessità quotidiane. Anche l’incremento delle consegne di permessi di soggiorno è stato significativo, con circa 1.000 permessi rilasciati solo nel mese di febbraio. Questo dato evidenzia l’efficacia dell’iniziativa e la sua importanza per garantire un servizio più accessibile e inclusivo per la popolazione immigrata.

Il successo dell’apertura straordinaria degli sportelli il sabato ha spinto il questore Pietro Milone a confermare la volontà di proseguire con questa pratica anche nei prossimi fine settimana di marzo. Questa decisione rappresenta un segnale positivo di attenzione alle esigenze della comunità immigrata, e dimostra l’impegno delle istituzioni locali nel garantire un servizio pubblico efficiente e orientato al benessere di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza o condizione sociale.

