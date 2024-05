Afflusso di migranti a Lampedusa: continua l’emergenza nel Mediterraneo

in

Roma, 6 maggio 2024 – L’incessante flusso di migranti nel Mediterraneo continua a mettere a dura prova le risorse e la capacità di accoglienza delle autorità italiane, con un’ondata senza precedenti di sbarchi registrata nelle ultime ore.

Dalla mattina di sabato, otto sbarchi si sono susseguiti sulle coste di Lampedusa, portando il totale dei migranti arrivati sull’isola a quota 438. La situazione è stata exacerbata dalle condizioni meteorologiche favorevoli, che hanno reso possibile il viaggio via mare per un numero significativo di persone.

La più recente operazione di soccorso ha coinvolto quattro piccole imbarcazioni, trasportando a Lampedusa 166 migranti in cerca di sicurezza e stabilità. Tuttavia, il numero totale di persone approdate nei vari sbarchi ammonta a 272 individui, testimoniando la portata drammatica di questa crisi umanitaria.

Attualmente, la struttura di accoglienza primaria sull’isola di Lampedusa si trova a fronteggiare una sfida senza precedenti, con 240 migranti ospitati dopo il trasferimento di 200 persone presso l’hotspot di contrada Caos. Tuttavia, la situazione è destinata a peggiorare, con ulteriori 200 persone in attesa di essere trasferite con il traghetto di linea “Sansovino” verso Porto Empedocle, dove verranno sottoposte a un processo di identificazione e accoglienza preliminare.

La Prefettura di Agrigento ha già pianificato lo spostamento di questi individui, ma resta da vedere se le risorse e le strutture di accoglienza saranno in grado di fronteggiare questa nuova ondata migratoria.

Questa situazione mette in evidenza l’urgente necessità di un approccio coordinato e solidale a livello europeo per affrontare la crisi migratoria nel Mediterraneo. Le autorità italiane continuano a chiedere un maggiore supporto e solidarietà da parte dei paesi membri dell’Unione Europea, al fine di gestire in modo umano e dignitoso l’arrivo di migranti sulle proprie coste.