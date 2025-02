Piantedosi incontra il ministro libico: focus sui rimpatri volontari

Roma, 28 febbraio 2025 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ricevuto al Viminale il suo omologo libico Imad Trabelsi per fare il punto sulla situazione migratoria e sulle strategie condivise volte a contrastare i flussi irregolari.

Al centro del colloquio, in particolare, la necessità di promuovere e rafforzare l’implementazione dei rimpatri volontari assistiti dalla Libia verso i Paesi d’origine, in collaborazione con i principali partner internazionali, tra cui l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

Secondo quanto riferisce il Viminale, i due ministri hanno convenuto che un’azione coordinata e incisiva su questo fronte costituisca una delle chiavi per ridurre sensibilmente la migrazione illegale e garantire percorsi di rientro sicuri e dignitosi ai migranti che decidono di avvalersi del programma di rimpatrio volontario. L’incontro rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Libia in materia di sicurezza e gestione dei flussi migratori.