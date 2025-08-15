Piantedosi: “Stop ai naufragi dei migranti solo fermando le partenze irregolari”

Roma, 15 agosto 2025 – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando i dati del tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale, ha ribadito la linea del Governo Meloni contro l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani.

Riferendosi alla tragedia in mare avvenuta due giorni fa, Piantedosi ha parlato di un dolore che “ci sprona a proseguire nell’azione di prevenzione, sin dai territori di partenza, di questi viaggi in mare”. Secondo il ministro, soltanto “bloccando completamente le partenze irregolari potremo azzerare i naufragi” e per farlo è necessario colpire senza tregua “lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani”.

Piantedosi ha sottolineato come il Governo stia lavorando anche sul piano internazionale per combattere le reti criminali, ricordando che nei primi quindici giorni di agosto sono arrivati sulle coste italiane circa duemila migranti irregolari, un numero nettamente inferiore rispetto ai 4.339 dello stesso periodo del 2024 e ai 12.070 del 2023. Il calo, già evidente nei mesi estivi, è stato attribuito agli accordi con Libia e Tunisia che, dal 2023 a oggi, hanno permesso di bloccare oltre 236mila partenze. Nello stesso periodo, più di 64mila migranti economici sono rientrati nei Paesi di origine grazie ai rimpatri volontari assistiti.