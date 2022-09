Polverini: “Sullo ‘ius scholae’ c’è stato un muro da Lega e Fratelli d’Italia”

Roma, 5 settembre 20221 – “Per le persone che hanno idee liberale forse in Forza Italia non c’è più spazio: né per le idee, né per le persone. Mi auguro che non sia stata la battaglia per lo “ius scholae” a provocare l’offerta che mi è stata fatta di una candidatura in una posizione penalizzante e che ho rifiutato”.

Questo il commento recente di Renata Polverini, una vita politica nel centrodestra, ex sindacalista dell’Ugl, ex “governatrice” del Lazio, deputata forzista.

“Sullo ‘ius scholae’ c’è stato un muro da Lega e Fratelli d’Italia – spiega a Repubblica.it – i due partiti che, secondo i sondaggi, dovrebbero andare al governo del Paese. I colleghi di FI che hanno fatto la battaglia con me sono fuori quasi tutti”.