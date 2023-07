Potenza, accordo in prefettura per accertare l’età biologica dei minori stranieri non accompagnati

Roma, 26 luglio 2023 – Ieri, presso la sala Italia del palazzo del Governo di Potenza, il prefetto Michele Campanaro ha sottoscritto il “Protocollo multidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati (msna)” presenti sul territorio provinciale.

Finalità dell’intesa affinare la metodologia per accertare l’età biologica attraverso l’apporto integrato di tutte le istituzioni che, a diverso titolo e per diverse specifiche competenze, incrociano la strada dei minori stranieri non accompagnati sul territorio. In tale direzione il protocollo prevede tre linee di azione: la costituzione di una equipe multidisciplinare e la definizione di specifiche procedure e tempistiche.

«L’analisi del consistente flusso migratorio che sta interessando il nostro Paese, evidenzia un costante aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati che necessitano di immediate misure di tutela e accoglienza. In questo senso il protocollo sottoscritto oggi, oltre ad essere una testimonianza di grande civiltà, si pone tra gli strumenti utili ad innescare le più efficaci misure a tutela di una categoria particolarmente vulnerabile», ha dichiarato il prefetto a margine della sottoscrizione del documento in linea con la Direttiva del ministro dell’Interno del 3 marzo scorso.

In provincia di Potenza – si legge nella nota della prefettura – sono attualmente presenti 246 minori non accompagnati, ospitati dai comuni in strutture Sai (Sistema accoglienza integrazione) o in strutture residenziali educative, a cui si sono aggiunti di recente due centri di accoglienza straordinari (Cas) dedicati ai minori di età superiore ai quattordici anni, costituiti dalla prefettura.

«Grazie al lavoro di squadra svolto in questi mesi, la nostra provincia dispone adesso di un team multidisciplinare che consente di intervenire con rapidità e professionalità, ogni qual volta ci si trovi dinanzi ad una incertezza sulla reale età del minore straniero non accompagnato. In questo modo si potranno orientare tutte le misure di tutela e assistenza nei confronti degli effettivi aventi titolo, dando piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989», ha aggiunto il titolare della prefettura.

Firmatari del protocollo, oltre al prefetto di Potenza, il presidente del Tribunale per i Minorenni, il direttore amministrativo della Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni, il sindaco, il questore, il direttore generale dell’Asp Azienda sanitaria locale, il dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata e il Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Basilicata.