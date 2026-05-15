Protezione speciale, per la cassazione la rete anti-sfruttamento può indicare integrazione

Roma, 15 maggio 2026 – L’inserimento in una rete anti-sfruttamento, la conoscenza della lingua italiana e la consapevolezza dei propri diritti lavorativi possono essere considerati indici di integrazione sociale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1802 del 26 gennaio 2026, accogliendo il ricorso di un cittadino pakistano al quale era stata negata la protezione speciale.

Il caso riguarda un giovane pakistano che aveva chiesto protezione internazionale in Italia. Dopo il diniego della Commissione territoriale, il richiedente aveva presentato ricorso al Tribunale di Firenze. Nel corso del giudizio era emerso un quadro di sfruttamento lavorativo, legato a lavoro irregolare nella raccolta delle olive, accertato anche dagli operatori dello sportello SOLEIL presso il Tribunale.

Il Tribunale di Firenze aveva però respinto il ricorso, negando anche la protezione speciale. Secondo i giudici di merito, lo stato di bisogno economico non giustificava una protratta condizione di lavoro irregolare e non vi sarebbe stata una vita privata tutelabile in Italia, anche per l’assenza di una rete familiare nel Paese.

La Cassazione ha ribaltato questa impostazione. Secondo la Suprema Corte, essere stati sottoposti a sfruttamento lavorativo, soprattutto quando tale condizione deriva da estrema povertà o dalla necessità di ripagare un debito contratto per l’espatrio, costituisce una chiara condizione di vulnerabilità e può rappresentare un indicatore di tratta di esseri umani.

La Corte ha inoltre sottolineato che lo Stato ha l’obbligo, costituzionale e internazionale, di proteggere la persona dal rischio che, in caso di rimpatrio, si riproducano condizioni di indigenza tali da esporla nuovamente allo sfruttamento. Un passaggio centrale riguarda il nesso tra irregolarità e mancanza di permesso di soggiorno: per la Cassazione, spesso è proprio l’assenza di un titolo di soggiorno a spingere il migrante verso il lavoro irregolare, mentre la concessione della protezione può permettere l’accesso a un percorso di lavoro regolare.

La decisione è significativa anche perché chiarisce che la protezione speciale può essere riconosciuta anche in assenza di una denuncia formale contro il datore di lavoro, richiesta invece per altri strumenti specifici previsti dal Testo unico immigrazione. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Firenze per un nuovo esame, chiedendo di valutare la reale vulnerabilità del richiedente e il suo percorso di uscita dallo sfruttamento.

La pronuncia rafforza una lettura più concreta della protezione speciale: non solo come strumento legato alla presenza di legami familiari, ma anche come tutela della dignità personale, della vita privata e del percorso di affrancamento da condizioni di sfruttamento.