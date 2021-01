Razzismo a Roma, picchiato giovane bengalese di 18 anni

Roma, 29 gennaio 2021 – Un altro episodio di razzismo si è verificato a Roma: questa volta la vittima è un ragazzo bengalese di soli 18 anni, picchiato da un gruppo di minori italiani. Il giovane, a causa del pestaggio, è stato portato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno riscontrato la frattura del setto nasale e svariate escoriazioni sul corpo. Ora la polizia sta indagando per rintracciare tutti i minori coinvolti nella rissa, i quali rischiano di essere denunciati per atti razziali. Qualcuno di loro, infatti, durante l’episodio ha inveito contro il ragazzo con insulti razziali.

Razzismo a Roma, pestato un 18enne bengalese

L’episodio di razzismo si è consumato durante una partita di calcio in un campo su via Tuscolana, poco distante dalla fermata della Metro Numidio Quadrato. Ovviamente, nel momento in cui sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza il gruppo di ragazzini si era già dato alla fuga. La miccia che avrebbe fatto esplodere il pestaggio è proprio la partita di calcio, un’entrata violenta subita dal giovane bengalese che si sarebbe lamentato a parole per il fallo. Le sue parole, però, sono state seguite da una serie di insulti e, poco dopo, dalle botte. Il 18enne ha immediatamente chiesto aiuto agli altri ragazzi presenti, i quali però hanno preferito voltarsi dall’altra parte.

“Fermi, vi prego. E’ solo una partita di calcio, calmatevi“, ha provato a dire il bengalese ai minori italiani che lo stavano picchiando. Tutte le sue parole, però, sono risultate vane. I quattro ragazzi lo hanno preso a calci e pugni, fino a rompergli il naso. Dopo l’arrivo dell’ambulanza, il ragazzo è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Giovanni. Lì sono state diagnosticate una serie di escoriazioni e la rottura del setto nasale. Sull’episodio di razzismo a Roma sono partite le indagini dirette dalla Polizia. Grazie a una serie di testimonianze, non ci vorrà molto a identificare i colpevoli.

