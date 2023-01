“Misurare il razzismo: vincere le discriminazioni”, il libro di Thomas Piketty che analizza la situazione europea

Roma, 12 gennaio 2022 – Il libro di Thomas Piketty “Misurare il razzismo: Vincere le discriminazioni” è un’analisi accurata e diretta del razzismo in Europa. Nel testo, l’autore sostiene che il razzismo non sia solo un’opinione, ma una realtà concreta che deve essere misurata per poter essere combattuta efficacemente. Per farlo, Piketty utilizza una serie di dati e di statistiche.

Razzismo, il libro di Piketty aiuta ad analizzare la situazione europea

Il libro esplora le diverse forme di discriminazione razziale presenti in Europa, da quelle nell’accesso al mercato del lavoro alle disparità nell’istruzione e nell’accesso alla proprietà. Piketty, per analizzare la realtà europea, utilizza dati e statistiche per dimostrare l’esistenza del razzismo e per mettere in luce le sue conseguenze sulla società. L’autore sostiene che per combattere efficacemente le discriminazioni, è necessario prima di tutto riconoscerle come un problema reale e misurabile. Solo in questo modo, possiamo iniziare a lavorare su soluzioni concrete e mirate.

Piketty quindi propone una serie di misure per contrastarlo, tra cui la creazione di un’agenzia europea per la lotta contro le discriminazioni, la creazione di un’economia più inclusiva, e la promozione dell’educazione interculturale. Il libro di Piketty perciò è una lettura essenziale per chi vuole comprendere meglio la realtà del razzismo in Europa e per chi vuole contribuire a costruire una società più giusta e inclusiva. Rappresenta un appello all’azione, invitando tutti a prendere posizione contro il razzismo e a lavorare insieme per combattere le discriminazioni razziali.

