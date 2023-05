Regolarizzazione migranti 2020: il Ministero dell’Interno accelera per una chiusura delle procedure

Roma, 11 maggio 2023 – Alla luce del numero di pratiche ancora pendenti e nella prospettiva di evitare un impatto dirompente sotto il profilo del contenzioso, il Ministero dell’Interno, con la circolare dell’11 maggio ha disposto che tutte le pratiche relative all’emersione 2020 ancora in attesa dei pareri della questura e dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competenti, potranno “avanzare alla fase di convocazione da parte degli Sportelli Unici”.

Si tratta di una decisione in linea con il più recente orientamento del legislatore che ha previsto che il rilascio del nulla osta al lavoro nell’ambito dei decreti flussi avvenga senza che sia più necessario il parere dell’Ispettorato (sostituito dall’asseverazione ad opera di professionisti) e, decorsi 30 giorni, anche in assenza del parere della questura.

Va da se, precisa il Ministero, che qualora medio tempore, una volta stipulato il contratto di lavoro, dovesse pervenire il parere negativo della questura ovvero dell’ITL, lo Sportello Unico potrà comunque agire in via di autotutela revocando il provvedimento, previa attenta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati in ragione delle posizioni nelle more consolidatesi in capo ai singoli beneficiari e dunque del loro legittimo affidamento.

A partire dal 15 maggio verranno, quindi, avviati gli interventi sul sistema informatico per consentire l’automatico avanzamento delle pratiche e la convocazione a cura dello Sportello Unico delle domande ancora pendenti.



Circolare 11 maggio 2023

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali