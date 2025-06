ResQsu2ruote arriva a Trieste per raccontare storie di migranti

Roma, 6 giugno 2025 – Partita sabato 31 maggio da Ancona, l’iniziativa “Pedala con ResQ – 537 km per narrare le rotte dei migranti” giunge al traguardo: Trieste, luogo simbolo delle rotte migratorie e delle politiche che spesso negano diritti e dignità alle persone migranti.

Il gruppo di volontari ciclisti, il cui arrivo è previsto verso le ore 16:30, farà tappa al Centro diurno di via Udine 19 e si sposterà successivamente in Piazza della Libertà (di fronte alla stazione ferroviaria) per un momento di incontro e condivisione alle ore 18:30.

ResQ, ONG attiva nel Mediterraneo per operazioni di salvataggio di migranti, sarà presente insieme a ICS a questo momento di accoglienza. Oltre alle attività in mare, ResQ opera a Trieste con attività di accoglienza in collaborazione con ICS. I volontari di ResQ collegano con le biciclette “luoghi significativi di queste storie di ‘viaggiatori involontari'”: da Ancona, definita talvolta “porto sicuro” assegnato alle navi di salvataggio dal Governo, imponendo la lunga risalita dell’Adriatico, fino a Trieste, storico crocevia di culture e oggi punto di approdo o di passaggio per i migranti della rotta balcanica.

L’iniziativa serve anche come raccolta fondi a sostegno di ResQ, proponendo ad esempio di donare un euro al chilometro percorso, per continuare a dare supporto a chi ogni giorno affronta viaggi di speranza e disperazione.