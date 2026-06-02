Rimpatri, l’Unione europea trova l’intesa: via libera ai “return hub” e al foglio di via europeo

Roma, 2 giugno 2026 – Bruxelles compie un nuovo passo nella riforma della politica migratoria. Dopo settimane di negoziati tra Parlamento europeo, Consiglio Ue e Commissione, è stata raggiunta un’intesa sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri: un pacchetto di norme destinato a rendere più rapido e coordinato l’allontanamento dei cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto a restare nel territorio dell’Unione. L’accordo, tuttavia, dovrà ancora passare al vaglio della commissione Libertà civili del Parlamento europeo e poi della plenaria.

Cosa cambia

Il cuore della riforma è l’introduzione di regole comuni più vincolanti per gli Stati membri. Le persone destinatarie di una decisione di rimpatrio saranno tenute a cooperare con le autorità e a lasciare il territorio dell’Ue. Per facilitare il coordinamento tra i Paesi europei viene previsto anche l’Ordine europeo di rimpatrio, una sorta di “foglio di via” valido a livello Ue, pensato per rendere più semplice il riconoscimento delle decisioni adottate da un altro Stato membro. Nella fase iniziale, però, questo strumento resterà volontario.

L’obiettivo dichiarato è evitare che una persona raggiunta da un provvedimento in uno Stato possa spostarsi in un altro Paese dell’Unione e costringere le autorità a ricominciare l’intera procedura. Il Consiglio Ue aveva già spiegato che il nuovo sistema dovrebbe permettere il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e l’inserimento delle informazioni nel Sistema d’informazione Schengen.

Il nodo dei “return hub”

La parte politicamente più delicata riguarda i cosiddetti “return hub”, centri di rimpatrio collocati fuori dai confini dell’Unione europea. In base all’intesa, questi hub potranno accogliere persone destinatarie di un ordine di espulsione, in attesa del ritorno nel Paese d’origine o in un altro Stato terzo. La loro attivazione, però, richiederà accordi specifici con i Paesi extra-Ue interessati.

È il punto che più divide le forze politiche. Per i sostenitori della riforma, i centri esterni rappresentano uno strumento per rendere finalmente effettivi i rimpatri, spesso bloccati da difficoltà diplomatiche, amministrative e operative. Per i critici, invece, il rischio è quello di spostare fuori dall’Europa procedure sensibili, riducendo le garanzie giuridiche e aprendo la strada a zone grigie nella tutela dei diritti fondamentali. Reuters segnala che l’accordo preliminare consentirebbe di trasferire migranti e richiedenti asilo respinti verso Paesi terzi anche senza legami personali con il Paese di destinazione.

Attuazione immediata, ma non per tutto

Uno dei nodi del negoziato riguardava i tempi di applicazione. Gli Stati membri chiedevano più tempo per adeguare le legislazioni nazionali, mentre il Parlamento spingeva per un’entrata in vigore rapida. Il compromesso prevede che il regolamento entri in vigore subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, ma che alcune disposizioni diventino operative solo dopo dodici mesi.

Secondo Agence Europe, la soluzione adottata è una forma di applicazione differenziata: alcune norme considerate autonome o prioritarie scatterebbero subito, mentre altre verrebbero rinviate per consentire agli Stati di modificare le proprie leggi interne.

Favorevoli e contrari

Il commissario europeo agli Affari interni Magnus Brunner ha definito l’intesa un passo importante nella riforma della gestione europea della migrazione, sostenendo che le nuove norme daranno all’Ue maggiore controllo su chi può entrare, restare e deve lasciare il territorio europeo. Anche la presidenza cipriota del Consiglio ha rivendicato la rapidità dell’accordo come prova della volontà di costruire un sistema più efficace.

Molto diversa la posizione di Socialisti e Verdi, che parlano di un arretramento sul piano dei diritti fondamentali. Le critiche si concentrano soprattutto sugli hub esterni, sull’irrigidimento delle procedure e sul rischio di una politica dei rimpatri più punitiva che garantista. La Commissione europea, nelle proprie linee generali sulla politica di rimpatrio, sostiene invece che ogni procedura debba rispettare la Carta dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento, il diritto di accesso all’asilo e il divieto di espulsioni collettive.

Una svolta nella politica migratoria europea

L’accordo si inserisce in una trasformazione più ampia della politica migratoria dell’Unione. Dopo il Patto su migrazione e asilo, l’Ue prova ora a rafforzare il capitolo dei rimpatri, considerato da molti governi l’anello debole del sistema. La direzione politica è chiara: più cooperazione tra Stati membri, più pressione sui Paesi terzi e maggiore capacità di esecuzione delle decisioni di allontanamento.

Resta però aperta la questione decisiva: se questa stretta produrrà davvero rimpatri più efficaci o se finirà per moltiplicare contenziosi, tensioni diplomatiche e critiche umanitarie. Il voto finale al Parlamento europeo dirà se l’intesa raggiunta a Bruxelles diventerà la nuova cornice comune dell’Unione o se il compromesso dovrà ancora essere corretto.