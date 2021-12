Roma, 20 dicembre 2021 – Il Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio si è illuminato di verde. L’assessore al sociale, Barbara Funari, spiega che in occasione della giornata internazionale dei migranti, Roma Capitale ha aderito all’iniziativa #LanterneVerdi, lanciata da Save the Children per dire no ai muri al filo spinato in Europa.

