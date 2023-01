Sanremo 2023, dal razzismo alla rivalsa: Paola Egonu sarà una della co-conduttrici

Roma, 19 gennaio 2023 – “Pensavo fosse uno scherzo, è un sogno che diventa realtà”. Paola Egonu, campionessa azzurra della pallavolo, sarà co-conduttrice di Amadeus durante la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. La sportiva non ha nascosto l’emozione e lo stupore della chiamata ricevuta. E non solo per l’importanza dell’evento, ma anche per il fatto che questa occasione è un vero e proprio momento di rivalsa per lei che, nonostante sia nata a Cittadella, costantemente si sente domandare: “Sei italiana?”

Sanremo 2023, Paola Egonu sarà co-conduttrice

Solo tre mesi fa, il 15 ottobre, dopo il bronzo conquistato dall’Italia ai mondiali, a bordo campo la pallavolista si era sfogata con il suo procuratore. “Mi hanno chiesto anche se sono italiana… Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca”, aveva detto tra le lacrime. “Quando mi domandano perché sono italiana io mi chiedo perché rappresento persone del genere. Ci metto sempre l’anima e il cuore, fa male… Credo di voler prendere una pausa. Questa maglia vorrei vestirla sempre, ho cantato l’inno piangendo per il dolore che provavo: per tutti gli insulti e tutti i messaggi che ho ricevuto, mi prenderò del tempo”, aveva aggiunto poi di fronte alle telecamere.

Proprio per questo motivo, sul palco di Sanremo, potrà prendersi la sua rivincita e rappresentare di fronte a milioni di italiani la lotta al razzismo. Non si esclude, infatti, che la sua esperienza possa essere al centro dei noti monologhi richiesti alle co-conduttrici. Nel caso, ci aspettiamo di vedere la naturalezza e la forza d’animo che la contraddistinguono, elementi che ha sempre dimostrato non solo nello sport, cadendo e rialzandosi diverse volte, ma anche nel raccontare la sua vita sentimentale.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia