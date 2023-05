Sbarcata a Livorno la Humanity 1 con 88 migranti, il sindaco: “Serve un percorso strutturato: dov’è il governo?”

in

Roma, 30 maggio 2023 – Questa mattina, alle ore 7:26, la nave Ong Humanity 1 è arrivata al porto di Livorno con a bordo gli 88 migranti salvati a largo della Libia lo scorso 26 maggio. Secondo quanto dichiarato dalla prefettura livornese, i profughi sono tutti uomini, e tra loro ci sono 10 minori non accompagnati e un minore accompagnato da un parente.

Migranti, la nave Humanity 1 è arrivata a Livorno

“Siamo a quasi 400 migranti in pochi mesi per la realtà di Livorno, e noi ci siamo anche oggi nella maniera perfetta da un punto di vista organizzativo con la partecipazione attiva di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Ora è una conferma purtroppo e sta diventando quasi una routine, ma noi ci dobbiamo interrogare su due cose: la prima è il sistema di gestione dell’immigrazione, che non mi sembra sia migliorato. Il numero dei migranti infatti è triplicato”, ha commentato il sindaco di Livorno Luca Salvetti durante lo sbarco degli 88 profughi.

“E l’altro aspetto è quello che accade a queste persone una volta che sono sbarcate: il governo deve pensare all’accoglienza, ma anche all’integrazione. Non c’è un percorso strutturato per queste persone a parte l’accoglienza e se non c’è questo si creano problemi che poi inevitabilmente ricadono sui territori, sui comuni. Su tutti noi”, ha inoltre aggiunto il primo cittadino.

