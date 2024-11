Sbarchi di migranti nel sud della Sardegna: 59 arrivi in 24 Ore

Roma, 27 novembre 2024 – Le buone condizioni del mare hanno favorito nelle ultime ore una nuova ondata di sbarchi di migranti sulle coste del sud della Sardegna. Tra ieri sera e questa mattina, sono arrivate complessivamente 59 persone: 58 uomini e una donna.

Il primo gruppo, composto da 17 migranti, è approdato nella serata di ieri sulla spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant’Anna Arresi. Poco dopo, altri quattro migranti hanno raggiunto la stessa zona.

La mattinata ha visto un’intensificazione degli arrivi, con un ulteriore gruppo di 30 persone sbarcate sempre nella località di Porto Pino. A questi si è aggiunto un barchino con otto migranti, riuscito a raggiungere la costa di Pula.

Le operazioni di intercettazione, condotte da carabinieri e polizia, si sono concluse con il trasferimento di tutti i migranti al centro di prima accoglienza di Monastir. Qui verranno eseguiti i primi controlli sanitari e amministrativi, come previsto dalle procedure di accoglienza.

Questi sbarchi si inseriscono in un contesto più ampio di migrazione irregolare, che continua a interessare l’Italia e, in particolare, le sue isole. La Sardegna, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, rappresenta una delle mete privilegiate per le imbarcazioni che partono dal Nord Africa.

Le autorità continuano a monitorare la situazione con attenzione, pronte a intervenire per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti, assicurando al contempo il supporto necessario a chi approda sulle coste sarde in cerca di un futuro migliore.