Sbarchi. Rivolta generale delle Ong contro il decreto sicurezza del Governo, anche il Vaticano contro le nuove norme

Roma, 30 dicembre 2022 – Il nuovo regolamento per le organizzazioni non governative (ONG) che operano nel Mediterraneo per soccorrere i migranti in difficoltà sta causando tensione tra le ONG e il governo italiano. Sea Eye, un’ONG tedesca attiva nel Mediterraneo, ha annunciato di non intender seguire il codice di condotta imposto dal governo italiano, sostenendo che esso violi il diritto internazionale e le leggi del proprio paese di bandiera, la Germania.

Altre ONG come Medici senza frontiere e Sea Watch hanno espresso la loro intenzione di continuare a soccorrere i migranti in pericolo, nonostante le restrizioni imposte dal governo. Emergency e Open Arms hanno inoltre annunciato di non intender fermarsi di fronte alle disposizioni del decreto.

Il Vaticano ha espresso scetticismo sull’utilità del nuovo decreto, sostenendo che esso sia costruito sul nulla e che sia in realtà un segnale di insicurezza fasullo.