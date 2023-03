Schlein (PD): “Meloni torni in aula, basta guerra alle ong”

in

Roma, 8 marzo 2023 – La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha espresso il suo disappunto riguardo all’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla strage avvenuta nel mar Ionio. Secondo Schlein, Piantedosi non ha risposto a domande precise e non ha fornito una risposta soddisfacente riguardo a chi ha deciso l’intervento della guardia di finanza invece della guardia costiera.

La segretaria del Pd ha anche criticato la presenza della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Cutro per il consiglio dei ministri, sottolineando che questa provincia ha bisogno di maggiore attenzione in termini di qualità della vita e che l’eventuale riforma del reddito di cittadinanza non sarebbe accettabile.

Schlein ha poi proposto l’abolizione del decreto che rende più difficili i salvataggi in mare e ha chiesto una Mare nostrum europea, sostenendo che la maggiore presenza delle ong sarebbe auspicabile per evitare altre tragedie come quella avvenuta nel mar Ionio.

Queste dichiarazioni mostrano la preoccupazione del Pd riguardo alla gestione della strage e alla sicurezza in mare, ma anche la volontà di trovare soluzioni per evitare ulteriori tragedie. Tuttavia, l’atteggiamento critico della segretaria del Pd nei confronti del governo e dell’opposizione potrebbe anche alimentare una maggiore polarizzazione politica nel paese.