Sei sbarchi a Lampedusa: arrivati 265 migranti, hotspot oltre le 300 presenze

Roma, 30 dicembre 2025 – Nelle ultime ore Lampedusa è stata interessata da sei sbarchi consecutivi che hanno portato sull’isola 265 migranti. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto cinque natanti partiti dalle coste della Libia, in particolare da Zawia, Homs, Zawyiah e Sabrata.

A intervenire sono state le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che hanno recuperato gruppi composti da un minimo di 8 a un massimo di 56 persone. Tra i migranti soccorsi figurano eritrei, malesi, sudanesi, egiziani e bengalesi.

Parallelamente, otto cittadini egiziani, tra cui due minorenni, sono stati rintracciati sulla strada di Ponente dai militari della Guardia di Finanza. I migranti hanno riferito di aver viaggiato su un’imbarcazione in vetroresina, che però non è stata rinvenuta lungo la costa.

Tutti i migranti sono stati condotti all’hotspot, dove al momento risultano 329 ospiti. Per alleggerire la pressione sulla struttura, è stato disposto il trasferimento di 102 persone: il traghetto di linea partirà in giornata con destinazione Porto Empedocle, con arrivo previsto in serata.

