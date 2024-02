Servizio Civile Universale, domande entro il 22 febbraio. Un’opportunità anche per ragazze e ragazzi stranieri

Roma, 20 febbraio 2024 – È prorogato al 22 febbraio 2024, ore 14.00, il termine di presentazione delle domande di Servizio Civile Universale.



Si cercano 52.236 volontari da impiegare in progetti da realizzare in Italia e all’estero a partire dal 2024. Possono partecipare ragazze e ragazze tra i 18 e i 28 anni compiuti, cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese Extra Ue regolarmente soggiornanti in Italia. Ulteriori requisiti sono indicati nel bando pubblicato lo scorso dicembre dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio.



I progetti durano tra 8 e 12 mesi. L’orario di servizio è di 25 ore settimanali oppure c’è un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Ai volontari un assegno mensile di € 507,30. Per i progetti all’estero è prevista un’indennità aggiuntiva.



Sono realizzati nei settori: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero. .

La domanda di partecipazione al servizio civile universale si presenta online attraverso la piattaforma domandaonline.serviziocivile.it. Maggiori informazioni sono disponibili sul www.scelgoilserviziocivile.gov.it

FONTE NEWS: Integrazione Migranti