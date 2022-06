Siracusa, con la piena accoglienza di Cassibile si frena il caporalato

in

Roma, 1 giugno 2022 – Si attesta a 110, corrispondente alla capienza massima, il numero dei lavoratori stagionali con regolare permesso di soggiorno attualmente presenti nel campo di accoglienza a Cassibile, nel Siracusano. Qui gli ospiti, oltre al soddisfacimento delle prime necessità, possono ricevere un orientamento sociale e sui diritti, mediazione culturale, pulizia quotidiana e sanificazione del campo, distribuzione biancheria e sorveglianza da parte della cooperativa che gestisce l’ostello con la Croce Rossa di Siracusa.

L’ostello di Cassibile per l’alloggio degli stagionali è stato realizzato dal comune di Siracusa con fondi del ministero dell’Interno e gestito dal 9 maggio scorso con finanziamenti dell’assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.

«Siamo intervenuti alla radice del problema — ha detto il prefetto di Siracusa Giusi Scaduto — per risolverlo, affinché anche i lavoratori stranieri stagionali possano trovare alloggi dignitosi». «Con l’intervento del progetto Supreme — ha affermato la dirigente dell’Ufficio speciale immigrazione della Regione Michela Bongiorno — siamo riusciti a superare le criticità dell’insediamento presente in questa frazione di Siracusa. In collaborazione con il Comune, siamo riusciti a dare una sistemazione a questi lavoratori le cui braccia danno un contributo fondamentale all’economia agricola di questa e altri territori della nostra regione».

Nel campo ha avuto luogo un dibattito sul contrasto al caporalato in agricoltura, moderato dal giornalista Salvo La Rosa, al quale sono intervenuti il sindaco Francesco Italia, il questore Benedetto Sanna, il direttore del Consorzio Nova Gianpietro Losapio e in collegamento Patrick Doelle, dell’Ufficio politiche migratorie della Commissione europea, e Assunta Rosa, dell’Ufficio pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo del ministero dell’Interno.