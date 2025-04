Smantellata rete internazionale di traffico di migranti tra Turchia e Italia: 15 arresti

Roma, 8 aprile 2025 – Un’importante operazione della Polizia di Stato, denominata “El Rais”, ha portato allo smantellamento di una vasta rete internazionale coinvolta nel traffico di migranti tra la Turchia e l’Italia.

Quindici persone, tutte di nazionalità egiziana, sono state arrestate tra le province di Cosenza, Catania e Catanzaro, nonché in Albania, Germania, Oman e Turchia stessa. Le accuse comprendono l’associazione per delinquere, il traffico di migranti e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravate dalla dimensione internazionale dell’organizzazione.

L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania e condotta dal Servizio centrale operativo e dalla Squadra mobile di Siracusa, si è svolta in collaborazione con agenzie internazionali quali Europol, Eurojust, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e l’unità Human trafficking and smuggling of migrants di Interpol.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’organizzazione gestiva partenze dalle città turche di Izmir, Bodrum e Marmaris, utilizzando principalmente imbarcazioni a vela per raggiungere le coste italiane. I migranti venivano fatti sbarcare principalmente in Calabria, nelle località di Crotone e Roccella, e in Sicilia, ad Augusta e Portopalo di Capo Passero.

La dimensione internazionale della rete è confermata dagli arresti simultanei effettuati in vari Paesi coinvolti, sottolineando la complessità operativa e la capillare organizzazione criminale che operava lungo questo asse migratorio.