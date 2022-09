Sorrisi e racconti da Etiopia, Eritrea, Filippine e Ucraina: a Milano una mostra fotografica interattiva

Milano, 20 settembre 2022 – La mostra interattiva “Sorridi, è gratis!” a cura di Fondazione Opera Don Bosco onlus si prepara per un nuovo debutto nel cuore della città di Milano. Dal 27 settembre al 2 ottobre sarà infatti il Festival della Missione ad ospitare nella città meneghina la mostra fotografica che da ormai tre anni porta in giro per la Lombardia una raccolta di scatti emozionanti e racconti vividi di bambini, ragazzi e adulti provenienti da Etiopia, Eritrea e Filippine. Con ingresso libero e gratuito, “Sorridi, è gratis!” sarà visitabile dalle ore 10:00 alle ore 19:30 presso lo Spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia.

Le foto della mostra sono frutto del genio creativo di Enrico Mascheroni, fotoreporter di fama internazionale vicino alla Fondazione. Una collezione di foto che pone al centro dell’attenzione il significato più profondo del sorriso: un gesto semplice e personale, capace di colmare gli occhi e i cuori di chi lo riceve.

Ma la mostra non si limita a questo. Con l’ausilio di una lente di ingrandimento si potrà entrare in contatto con i protagonisti delle immagini grazie ai loro racconti, rivelati con timidezza sottoforma di aneddoti capaci di far sorridere, riflettere ed emozionare il visitatore.

“Sorridi, è gratis!” in questa speciale esposizione all’interno dello Spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia dedicherà una sezione speciale anche ai volti, e ovviamente ai sorrisi, di bambini ucraini ospiti dell’orfanotrofio di Leopoli, immortalati nel mese di maggio dal fotoreporter Enrico Mascheroni recatosi in Ucraina insieme alla Fondazione Opera Don Bosco onlus al fine di portare aiuti e sostenere i Salesiani rimasti con la popolazione locale.

“Non potevamo non prendere parte a questa manifestazione prestigiosa dedicata al mondo missionario. Nella nostra quotidianità ci adoperiamo a supporto di diverse Missioni Salesiane con progetti o donazioni volte al sostegno dei giovani o delle realtà/comunità in cui vivono. Il Festival sarà un’occasione unica per poterci confrontare, trarre ispirazione per il futuro e raccogliere tutto il bene seminato dalle diverse realtà missionarie nel mondo” – ha dichiarato Michele Rigamonti, Presidente di Fondazione Opera Don Bosco onlus.

“Sorridi, è gratis!” è una mostra capace di far innamorare, emozionare, sorprendere, e sorridere. La scelta delle foto non è casuale: da sempre Fondazione Opera Don Bosco onlus è attenta nel comunicare ai propri interlocutori messaggi di gioia e speranza, seppur legati a storie e situazioni di fragilità.

“Il sorriso è l’emblema perfetto del dono – ha affermato Lucia Capuzzi, direttrice del Festival della Missione – Sorridere, con il volto e con la voce, è un gesto gratuito con cui si esprime agli altri la propria voglia di entrare in relazione. Il Festival è, dunque, felice di ospitare al proprio interno questa mostra che trasforma in arte il tema di questa edizione. Sono volti a regalare un sorriso anche gli spettacoli che si svolgeranno nel medesimo spazio di Palazzo Lombardia, all’Auditorium Testori, e a cui si potrà partecipare nel pomeriggio di sabato 1 ottobre“.