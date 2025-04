Studiare in Italia: ecco come iscriversi dall’estero per l’anno accademico 2025/2026

Roma, 17 aprile 2025 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato le nuove procedure ufficiali per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti internazionali che desiderano frequentare corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2025-2026. Le indicazioni riguardano università, accademie di belle arti e conservatori di musica.

A chi si rivolgono le procedure

Le linee guida sono destinate agli studenti non appartenenti all’Unione Europea e residenti all’estero, interessati a iscriversi a un corso di laurea, laurea magistrale o diploma accademico in Italia. Invece, gli studenti extraUE già residenti regolarmente in Italia possono iscriversi alle stesse condizioni degli studenti italiani o comunitari, senza bisogno di seguire le procedure per il rilascio del visto.

Universitaly: il portale ufficiale per la preiscrizione

Il primo passo fondamentale per gli studenti internazionali è presentare una domanda di preiscrizione sul portale Universitaly.it – unico sito ufficiale e gratuito gestito dal MUR. Attraverso questa piattaforma, gli studenti selezionano il corso e l’ateneo di interesse e avviano il processo che consentirà loro, se approvati, di ottenere un visto di ingresso per motivi di studio.

Dal visto al permesso di soggiorno

Una volta ricevuto il visto e giunti in Italia, gli studenti dovranno completare le procedure di immatricolazione presso l’istituzione scelta e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio, necessario per restare regolarmente nel Paese.

Riconoscimento dei titoli di studio

La normativa pubblicata fornisce anche indicazioni su come ottenere il riconoscimento dei titoli di studio esteri, passaggio indispensabile per l’accesso ai corsi universitari italiani.