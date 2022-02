Green Pass, si va verso la “durata illimitata”: cosa c’è nella bozza di decreto che dovrebbe essere approvata domani

Roma, 1 febbraio 2022 – Domani dovrebbero essere confermate alcune novità in tema di Super Green Pass: chi ha effettuato le tre dosi, o è guarito dal Covid riceverà una certificazione dalla “durata indefinita”. E’ quanto si legge nella bozza di decreto che, teoricamente, dovrebbe essere approvata entro il 2 febbraio 2022 dal consiglio dei Ministri. Durante la riunione, poi, si parlerà di come organizzare alcuni importanti eventi, in particolare la settimana della moda. Vediamo quindi nel dettaglio cosa cambia per il Super Green Pass.

Super Green Pass: cosa cambia

Il decreto che dovrebbe essere approvato entro domani sul Super Green Pass modificherà la sua durata. Passerà da una validità di sei mesi a una “indefinita”. Mentre si attende che le agenzie del farmaco si pronuncino rispetto a una eventuale quarta dose, quindi, il governo ha deciso di evitare il rischio che le persone rimangano bloccate a causa della scadenza della certificazione nonostante le tre dosi di vaccino. O la guarigione. Il booster, infatti, è stato autorizzato lo scorso 15 settembre 2021: questo significa che già a metà marzo molte persone si ritroverebbero con il Super Green Pass scaduto.

Probabilmente, poi, saranno previste anche alcune deroghe per gli arrivi dall’estero e per consentire lo svolgimento dei grandi eventi. In particolare, si sta cercando di capire come gestire la settimana della moda. Sul tavolo, al momento, pare esserci l’ipotesi di consentire l’ingresso con il solo obbligo di tampone per chi arriva da Paesi nel quale ci sono imposizioni differenti rispetto a quelli italiani.

