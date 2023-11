Tajani: “Finalmente dall’Europa passi avanti sul tema migrazioni”

Roma, 20 novembre 2023 – In un’intervista al quotidiano tedesco “Die Welt”, il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha evidenziato un “passo avanti” a livello europeo sulla complessa questione dei migranti. Tajani, inoltre, ha sottolineato come dopo molto tempo si stia concretamente iniziando a “capire che la migrazione è un problema europeo e non italiano”.

Migranti, Tajani: “Se non si affronta il problema della migrazione primaria, non si può fare nulla per quella secondaria“

Il ministro ha fatto riferimento agli accordi recentemente raggiunti con l’Albania, ribadendo che la comprensione e il supporto espressi dal cancelliere tedesco Olaf Scholz sono indicativi di un cambiamento di prospettiva in Germania. “Se non si affronta il problema della migrazione primaria, non si può fare nulla per quella secondaria”, ha poi affermato.

Le dichiarazioni di Tajani riflettono gli sforzi italiani per coinvolgere l’intera Europa nella gestione della migrazione. Il ministro, prima di concludere, poi ha evidenziato la necessità di affrontare le cause alla radice, ed è proprio per questo che si continua a ribadire che la migrazione primaria deve essere affrontata per affrontare efficacemente quella secondaria. Tra l’altro, le parole di Tajani arrivano in un contesto in cui l’Italia sta cercando di implementare nuove strategie e accordi, come quelli con l’Albania, per gestire in modo più efficace i flussi migratori. E l’attenzione di Scholz a tali accordi indica una crescente consapevolezza e collaborazione a livello europeo, aprendo la strada a una visione più comune sulla gestione dei flussi migratori nel continente.

