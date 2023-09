Tajani: “Le Ong tedesche portino i migranti in Germania, non in Italia”

in

Roma, 29 settembre 2023 – Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha sollevato preoccupazioni sul ruolo delle ONG tedesche nella gestione dei migranti, e ha ribadito l’intenzione di puntare a fare un accordo “per un nuovo patto: le Ong che battono bandiera tedesca o di un altro Paese, raccolgono i migranti e li riportano nei loro Paesi d’origine“.

Tajani ha sottolineato che molte delle navi delle ONG tedesche battono bandiera tedesca e, di conseguenza, dovrebbero essere responsabili dei migranti che salvano. Il ministro, infatti, ha dichiarato: “Di queste navi giovedì ne sono arrivate sette attorno a Lampedusa e battono tutte bandiera tedesca: non possono pensare di prendere i rifugiati e portarli in Italia. Se battono bandiera tedesca, li prendono e li portano in Germania.”

Tra l’altro, secondo il ministro degli Esteri, dietro alla manovra tedesca potrebbe esserci un interesse elettorale in gioco, poiché molte di queste ONG sono vicine al partito dei Verdi, che è parte della coalizione di governo in Germania.

Un altro punto sollevato da Tajani riguarda il finanziamento delle ONG tedesche da parte del ministero degli Esteri di Berlino. Una di queste organizzazioni, Sea Eye, con sede a Ratisbona, ha confermato di ricevere finanziamenti per il funzionamento della nave da salvataggio Sea Eye 4 nel 2023. Ed è per questo che Tajani ha espresso preoccupazione per il fatto che i finanziamenti possano contribuire a sostenere le operazioni delle ONG tedesche nel Mediterraneo.

