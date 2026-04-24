Torino, imprese e inclusione: un corso per gestire il lavoro multiculturale

Roma, 24 aprile 2026 – In un mercato del lavoro sempre più internazionale, la vera sfida non è solo assumere, ma integrare. È da qui che nasce il percorso formativo promosso a Torino da Ceipiemonte e Progetto Tenda, pensato per aiutare le aziende a gestire in modo efficace l’inserimento di lavoratori stranieri.

Non si tratta di teoria astratta, ma di un ciclo di tre incontri concreti, costruiti attorno a casi reali e simulazioni. L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti pratici per affrontare situazioni quotidiane che molte imprese si trovano già a vivere, spesso senza un supporto strutturato.

Il corso, gratuito, si inserisce nel progetto Giòcatela, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i fondi dell’otto per mille IRPEF. Un segnale di quanto il tema sia ormai centrale anche nelle politiche pubbliche: l’inclusione lavorativa non è più solo una questione sociale, ma un fattore che incide direttamente sulla competitività delle aziende.

Gli incontri si terranno il 6, 13 e 20 maggio 2026, nella sede di Ceipiemonte al Lingotto, in orario mattutino. Tre giornate per affrontare, passo dopo passo, le dinamiche dell’inserimento e della gestione delle risorse umane di origine straniera: dalla comunicazione interna alle differenze culturali, fino alla costruzione di ambienti di lavoro realmente inclusivi.

Il taglio è volutamente operativo. Non si parla solo di criticità, ma anche di opportunità. Perché la diversità, se gestita bene, può trasformarsi in un vantaggio competitivo concreto, capace di portare nuove competenze, nuove prospettive e maggiore capacità di adattamento.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e viene richiesta la frequenza all’intero percorso. Le iscrizioni restano aperte fino al 27 aprile.

In un contesto in cui le imprese cercano sempre più competenze e flessibilità, iniziative come questa provano a colmare un vuoto: quello tra la presenza di lavoratori stranieri e la reale capacità delle aziende di valorizzarli. Un passaggio che, sempre più spesso, fa la differenza.