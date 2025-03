Tunisia e OIM rafforzano la cooperazione per il rimpatrio volontario dei migranti irregolari

in

Roma, 13 marzo 2025 – Il ministro tunisino degli Esteri, delle Migrazioni e dei Tunisini all’Estero, Mohamed Ali Nafti, ha incontrato Azouz Samri, capo della missione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Tunisia, per discutere dell’attuazione dei programmi di cooperazione nel settore dei rimpatri volontari e sicuri dei migranti irregolari.

In una nota ufficiale, il ministero ha sottolineato l’importanza di un coordinamento continuo tra tutte le parti interessate per garantire il successo del programma in ogni sua fase. Il ministro ha inoltre sollecitato l’intensificazione delle campagne di sensibilizzazione rivolte ai migranti irregolari, con l’obiettivo di informarli sulle opportunità offerte dal programma di rimpatrio volontario e sulle possibilità di reintegrazione nei paesi d’origine.

Da parte sua, il capo della missione OIM in Tunisia ha confermato il forte coordinamento con le autorità tunisine e ha evidenziato il ruolo chiave delle iniziative di sensibilizzazione portate avanti dall’organizzazione.

Il ministro Nafti ha ribadito la posizione della Tunisia contro l’ipotesi di trasformarsi in un paese di transito o di insediamento per i migranti irregolari. Ha inoltre riaffermato l’impegno del Paese a garantire che i rimpatri siano effettuati su base volontaria e in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto della dignità umana e degli obblighi internazionali della Tunisia.