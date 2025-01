Tunisia: Paese sicuro per i rimpatri? Le parole di Tajani dopo l’incontro con Nafti

in

Roma, 17 gennaio 2025 – Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha ribadito la posizione del governo sulla Tunisia come Paese sicuro per i rimpatri dei migranti, nonostante le divergenze di opinioni esistenti sul tema. Durante un incontro ufficiale alla Farnesina con il suo omologo tunisino Mohamed Ali Nafti, Tajani ha sottolineato il legame di amicizia e collaborazione tra i due Paesi.

“Consideriamo la Tunisia un Paese sicuro e amico”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo che l’Italia contribuisce attivamente alla crescita tunisina e non ritiene che esistano rischi significativi per la popolazione locale. “Lavoriamo insieme per contrastare l’immigrazione irregolare e combattere la tratta di esseri umani”, ha aggiunto, evidenziando la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale su temi cruciali.

Questa posizione si inserisce in un contesto più ampio di politiche europee e italiane sulla gestione dei flussi migratori, spesso oggetto di acceso dibattito. L’affermazione di Tajani ribadisce il ruolo della Tunisia come partner strategico, anche se rimangono opinioni contrastanti sull’effettiva sicurezza del Paese per i migranti rimpatriati.

L’incontro alla Farnesina rappresenta un passo importante nel dialogo tra Italia e Tunisia, ma resta da vedere come queste dichiarazioni si tradurranno in azioni concrete sul piano internazionale.