Università di Bergamo: aperte le iscrizioni al Master in Diritto delle Migrazioni. Le iscrizioni chiuderanno il 17 febbraio 2025

Roma, 17 gennaio 2025 – Il Master di II livello in Diritto delle migrazioni che si terrà presso l’Università di Bergamo con lezioni anche a distanza, è realizzato in collaborazione con OIM (International Organization for Migration), ICMC (International Catholic Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati), per rispondere alla crescente domanda delle competenze professionali necessarie.

Le iscrizioni chiudono il 17 febbraio 2025 e il Master inizierà l’11 aprile per concludersi il 30. Le lezioni si svolgeranno di venerdì e di sabato per consentire di partecipare anche a chi lavora.

Trattandosi di un Master di II livello, per iscriversi e conseguire il diploma universitario, è necessario essere in possesso di una laurea quadriennale o magistrale in qualsiasi disciplina. Per chi non ha una laurea magistrale, è possibile iscriversi come “uditori”, e conseguire un attestato universitario.

Per informazioni dettagliate: https://sdm.unibg.it/corso/diritto-migrazioni/

FONTE NEWS: Integrazione Migranti / Fondazione Migrantes