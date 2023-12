Turk (Unhcr): “Preoccupazione per i migranti, demagogia e populismo complicano la situazione”

Roma, 30 novembre 2023 – La difficile situazione dei migliaia di migranti rifugiati in Europa è al centro delle preoccupazioni dell’Alto Commissario per i diritti umani (Unhcr), Volker Turk. In un discorso tenuto all’Eurocamera, Turk ha sottolineato il dolore nel vedere le discussioni su questa delicata questione intrecciarsi con il populismo e la demagogia, creando un contesto ancora più complicato.

Migranti, Turk: “Preoccupa l’esternalizzazione”

“La situazione per i migliaia di migranti rifugiati in Europa resta estremamente difficile. E’ doloroso vedere che le discussioni si intrecciano con il populismo e la demagogia. La tendenza preoccupante di esternalizzare le procedure di asilo mandando i migranti in Paesi terzi non fa che alimentare i timori per i diritti dell’uomo. Il patto Ue sulla migrazione è una chance di andare oltre le dichiarazioni politiche. Spero che i negoziati siano basati sempre sul rispetto dei diritti”, ha spiegato l’Alto Commissario per i diritti umani (Unhcr) Volker Turk parlando all’Eurocamera.

Ciò che ha destato particolare allarme è l’esternalizzazione delle procedure di asilo, con i migranti inviati in Paesi terzi. Secondo Turk, infatti, questa pratica non fa altro che alimentare le preoccupazioni per i diritti dell’uomo. Portando alla luce la necessità di affrontare la questione con maggiore attenzione e sensibilità. Il patto Ue sulla migrazione, attualmente in fase di negoziato, poi, rappresenta una potenziale opportunità di progresso. Per questo Turk ha sottolineato che questo accordo potrebbe essere una chance per andare oltre le dichiarazioni politiche e affrontare la situazione con un approccio basato sul rispetto dei diritti fondamentali.

Il discorso di Turk arriva in un momento critico, in cui le politiche migratorie europee sono al centro del dibattito pubblico. L’Alto Commissario Unhcr perciò auspica che i negoziati in corso per il patto Ue sulla migrazione siano improntati alla tutela e al rispetto dei diritti umani, fornendo un quadro normativo in grado di affrontare con efficacia le sfide legate alla migrazione.

