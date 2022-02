Comunità ucraina in Italia: “In molti stanno tornando in Ucraina per combattere: serve supporto”

Roma, 24 febbraio 2022 – La comunità di ucraini in Italia si è esposta duramente contro l’invasione della Russia in Ucraina: “Siamo sotto choc perché, anche se sapevamo cosa ci di può aspettare da Putin, fino all’ultimo speravamo che il buon senso potesse vincere”, ha dichiarato Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia, intervistato dall’AGI. “Ora invece si rischia una catastrofe mondiale”, ha poi aggiunto.

Ucraini in Italia, la comunità chiede di fermare la guerra

“Purtroppo si sono verificate le peggiori previsioni. Siamo molto preoccupati. Bisogna aiutare bambini e donne che rischiano di finire sotto i bombardamenti non solo a Donbass, ma in tutta l’Ucraina occidentale”, ha continuato ai microfoni dell’AGI. “Occorre dare supporto a chi rimane in Ucraina con aiuti economici o umanitari. Gli ucraini non scappano e non si arrendono facilmente. Moltissime persone stanno rientrando in patria per combattere e difendere le proprie famiglie“, ha spiegato Alesya Tataryn dell’Associazione Italia-Ucraina Maidan durante la manifestazione di Milano fuori dall’ambasciata russa.

“I russi sono entrati dal nord al sud del Paese. Tutta l’Ucraina è zona rossa. Nessuno era preparato a uno sviluppo così grave. Continuiamo a raccogliere fondi per aiutare le persone sul posto. Chi vive vicino alle frontiere sta cercando di uscire dal Paese e chi vive nelle città più lontane dalle frontiere rimane a casa. Gli ucraini non molleranno. Faranno la Resistenza. Questa volta gli ucraini faranno di tutto per far finire una volta per tutte questa guerra. Putin ha minacciato tutti gli europei non solo l’Ucraina”, ha sottolineato inoltre Tataryn.

La comunità di ucraini in Italia è la più grande in Europa, e conta 230 mila persone. Di queste, l’80% sono donne. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, il nostro Paese ospita il 28% del numero totale di immigrati ucraini in territorio europeo. “Rischiamo di non avere più un futuro, una terra, una casa. Di scomparire come popolo. Putin ha dichiarato che non esistono gli ucraini. Queste affermazioni sono forse più preoccupanti delle bombe, perché vengono dette nel 2022″, ha detto poi in conclusione Horodetskyy.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia