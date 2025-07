UE preoccupata per l’aumento delle partenze di migranti dalla Libia: missione imminente del Commissario Brunner

Roma, 30 giugno 2025 – Cresce la preoccupazione nell’Unione Europea per il rinnovato aumento delle partenze dalla Libia di migranti irregolari diretti verso le coste europee. A confermare l’allarme è stato un portavoce della Commissione Europea, che ha annunciato una prossima missione diplomatica in Nord Africa.

“Siamo preoccupati per l’aumento delle partenze dalla Libia da parte di migranti illegali”, ha dichiarato il portavoce, sottolineando come la situazione richieda un’azione politica immediata.

Per affrontare la questione sul campo, Magnus Brunner, Commissario europeo agli Affari Interni e Migrazione, sarà presto in missione in Libia. L’obiettivo della visita sarà quello di rafforzare la cooperazione con le autorità libiche, contrastare il traffico di esseri umani e cercare soluzioni condivise per il controllo dei flussi migratori.

La missione rappresenta un segnale chiaro dell’attenzione dell’UE verso la rotta del Mediterraneo centrale, da sempre una delle più pericolose e trafficate. L’incontro tra Bruxelles e Tripoli arriva in un momento delicato, in cui crescono anche le pressioni politiche interne agli Stati membri per una gestione più efficace dei confini esterni dell’Unione.